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08 мая 2020 года 14:02
Участники рынка ждут от ФРС отрицательную долларовую ставку - Райффайзенбанк
"Денежная стена" ограждает рынки от экономических разрушений: участники ждут отрицательную долларовую ставку, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Ситуация на финансовых рынках, продемонстрировавших по большинству индексов акций восстановительное ралли со второй половины марта (+29% по индексу S&P), продолжает оставаться весьма позитивной (всего на 15% ниже максимума) в сравнении с теми разрушениями, которые пережил и все еще переживает реальный сектор экономики", - отмечает аналитик банка Денис Порывай. Неоднозначной оказалась опубликованная корпоративная отчетность за 1 кв. Компании из сектора информационных технологий (именно они занимают основную долю в индексе S&P - 26,5%) почти не почувствовали негативный эффект от COVID-19, подчеркивает аналити к банка. В то же время компании, задействованные в реальном секторе (например, промышленное производство товаров, торговля в традиционных магазинах, добыча полезных ископаемых), ощутили урон, а уровень неопределенности настолько высок, что не позволяет менеджменту давать ориентиры по финансовым/операционным показателям до конца года (есть опасения относительно изменившегося поведения потребителей вследствие карантина и потери работы). "Такую высокую "изоляцию" финансового рынка от реального положения дел в экономике обеспечивает спешно возведенная "денежная стена" из монетарных и фискальных стимулов, которая позволяет инвесторам смотреть не в настоящее, а в далекое будущее, когда уже все нормализуется (а деньги будут дешевыми или даже станут бесплатными, по крайней мере, для некоторой категории заемщиков), - считает эксперт Райффайзенбанка. - Кстати говоря, с сентября прошлого года (когда ФРС, по сути, запустила программу QE) баланс ФРС увеличился с 3,8 трлн долл. до 6,7 трлн долл. (+76%), а размер долларовой денежной массы (М2) возрос на 17% (то есть запущенные монетарные стимулы лишь в малой части распределились по экономике), что, тем не менее, является самым высоким темпом роста М2 за историю. По-видимому, это увеличение М2 вместе с возможным дальнейшим смягчением ("whatever is necessary") и является основным фактором произошедшего ралли". Кроме того, Д. Порывай полагает, что участники рынка ждут от ФРС большего: фьючерсы на ключевую долларовую ставку с экспирацией в начале 2021 г. ушли выше номинала ( а доходность 2-летних бумаг опустилась до минимальных YTM 0,13%), что предполагает высокую вероятность отрицательной ставки (и ухода всей кривой доходностей UST в минус не в столь отдаленной перспективе). "Катализатором для таких действий ФРС может стать, например, возможный приход второй волны COVID19 (в том числе из-за слишком раннего снятия ограничений сейчас) осенью-зимой ( в период всплеска сезонных заболеваний), а также более медленное ( чем ожидается сейчас) восстановление экономики. Основным бенефициаром такой ситуации является золото (+13% с начала года), которое еще не полностью учитывает произошедший рост М2 (а в М2 еще не проявился эффект от расширившегося баланса ФРС)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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