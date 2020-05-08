Вероятнее всего, курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятнее всего, валютный курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль незначительно укрепляется второй день подряд и торгуется вблизи 73,9 руб./$ прибавляя 0,3%, индекс Мосбиржи теряет 0,5%, - отмечают эксперты банка. - Из-за майских праздников активность торгов несколько ниже привычной, при этом ЦБ постепенно сокращает объем операций на валютном рынке. Так, 6 мая было продано валюты на 18 млрд руб. против 20 млрд руб. в конце апреля. Снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефтью Urals сглаживает позитивный эффект от роста цен на нефть для рубля. Поэтому, вероятнее всего, курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни".