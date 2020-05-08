ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology, говорится в комментарии инвесткомпании.

"После рассмотрения отчетности Cognizant Technology за первый квартал мы пришли к выводу, что перспективы бизнеса компании на текущий год весьма туманны в связи с пандемией коронавируса, и экономический спад может оказать значительное негативное влияние на финансовые результаты во втором квартале, а также негативный эффект сохранится и в третьем квартале. В этой связи мы отменяем рекомендацию "покупать" по акциям Cognizant Technology и приостанавливаем покрытие данной бумаги". - отмечает аналитик "ФИНАМа" Саидова Зарина.

ИТ-компания Cognizant Technology Solutions опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. Выручка компании увеличилась на 2,2% г/г до $4,2 млрд и на $20 млн не дотянула до усредненных прогнозов, при этом чистая прибыль на акцию в скорректированном виде достигла 96 центов и на 3 цента превысила ожидания.

Выручка по направлению ИТ-обслуживания в финансовой сфере возросла на 1,0% г/г и составила $1,45 млрд или 34,3% от общей выручки компании, в здравоохранении - увеличилась на 2,5% до $1,19 млрд и составила 28,3% от общей выручки, в сфере коммуникаций, медиа и технологий - выросла на 5,2% г/г до $626 млн и достигла 14,8% от общей выручки, продуктов и ресурсов - поднялась на 4,4% до $954 млн и составила 22,6% от общей выручки.

Компания воздержалась от прогнозов по финансовым результатам на текущий год в связи с неопределенностью вокруг пандемии коронавируса, отмечается в комментарии ГК "ФИНАМ".