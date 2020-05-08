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08 мая 2020 года 12:28
Настроения на российском валютном рынке во второй половине дня могут ухудшиться - "Нордеа банк"
Настроения на российском валютном рынке во второй половине дня могут ухудшиться, поскольку распространение коронавируса в мире продолжается высокими темпами, и оптимизм можно охарактеризовать как довольно хрупкий, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Внешний фон остается умеренно оптимистичным, о чем свидетельствует рост фьючерса на индекс S&P 500 в пределах 1%, а также сохранение цен на нефть вблизи отметки 30 долл./бар., - отмечают эксперты банка. - В пятницу внимание рынка привлекут еженедельная пресс-конференция председателя Банка России в 15:00 и публикация Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила во второй половине мая - начале июня. Мы ожидаем увеличения этого объема до 115 млрд. руб. с 77,8 млрд. руб. в предыдущем месяце. Это может стать локальным фактором поддержки для рубля".
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08 мая 2020 года 14:02
"Денежная стена" ограждает рынки от экономических разрушений: участники ждут отрицательную долларовую ставку, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Ситуация на финансовых рынках, продемонстрировавших по большинству индексов акций восстановительное ралли со второй половины марта (+29% по индексу... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:27
Вероятнее всего, валютный курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль незначительно укрепляется второй день подряд и торгуется вблизи 73,9 руб./$ прибавляя 0,3%, индекс Мосбиржи теряет 0,5%, - отмечают эксперты банка. -... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:08
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology, говорится в комментарии инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности Cognizant Technology за первый квартал мы пришли к выводу, что перспективы бизнеса компании на текущий год весьма... читать дальше
.08 мая 2020 года 12:00
Пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent... читать дальше
.08 мая 2020 года 11:40
Brent завершит неделю в верхней части диапазона 27-30 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Дефицит сильных идей для формирования направленного движения нефтяных котировок и публикации апрельского отчета по... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:55
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, а целевой уровень ставит на пересмотр, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Американская биофармацевтическая компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. "Мы полагаем,... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:17
Фьючерсы на Brent остаются ниже $30 за баррель в ожидании новых драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В краткосрочной перспективе дальнейший устойчивый рост выглядит спорным, хотя, с технической точки зрения, скачок в район $35 смотрится вполне... читать дальше
.08 мая 2020 года 09:20
Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.07 мая 2020 года 17:00
Потенциал роста акций American Express остается значительным, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Считаем акции American Express привлекательными для инвестиций после сильного снижения в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Прибыль American... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:43
Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США, отмечается в комментарии Julius Baer. С момента начала кризиса и частичного ограничения экономической деятельности Федеральная резервная система (ФРС) США приняла ряд мер по стабилизации финансовой системы. "Вскоре ФРС... читать дальше
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