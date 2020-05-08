Пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl - "Нордеа банк"

Пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent в утренние часы прибавляют около 3% и торгуются вблизи отметки $30/bbl. Фьючерсы на WTI растут сильнее (практически на 5%) и остаются выше $24/bbl. Локальную поддержку нефтяному рынку оказывает тот факт, что Саудовская Аравия повысила экспортные цены на июньские поставки нефти для всех своих покупателей, сократив апрельские скидки в 2-3 раза. В результате, экспортные цены саудовской стороны в среднем вырастут примерно на $3-7/bbl в зависимости от марки сырья. Это стало неожиданностью для аналитиков, поскольку консенсус-прогноз указывал на увеличение скидок и дальнейшее снижение цен на июньские поставки саудовской нефти.

"Ключевым фактором для нефтяного рынка по-прежнему остается спрос на нефть, - подчеркивают эксперты "Нордеа банка". - Мы сохраняем свой взгляд на то, что при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl".