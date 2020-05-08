.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаемая хорошая отчетность Мосбиржи за I квартал, скорее всего, поддержит котировки акций биржи - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 мая 2020 года 11:23
Ожидаемая хорошая отчетность Мосбиржи за I квартал, скорее всего, поддержит котировки акций биржи - Уралсиб
Ожидаемая хорошая отчетность "Московской биржи" за I квартал 2020 года, скорее всего, поддержит котировки акций биржи, говорится в обзоре Уралсиба. 15 мая "Московская биржа" опубликует отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО, и в эту же дату закрывается реестр для выплаты дивидендов за 2019 г., которые уже утвердило годовое собрание акционеров. Размер дивидендов составляет 7,93 руб./акция, что предполагает доходность около 6,4%. "Акции биржи хорошо показали себя в апреле, что оправданно с учетом защитного профиля бизнеса. Отчетность за 1 кв. должна отразить достаточно сильные показатели как за счет комиссионного дохода, так и за счет процентного, что может поддержать опережающую динамику акций биржи относительно рынка", - указывает специалист Уралсиба Наталия Березина. "Московская биржа" в четверг представила данные об объеме торгов за апрель. Общий объем после мартовских максимумов сократился на 13% за месяц (среднедневной оказался ниже на 17%), однако динамика год к году остается достаточно сильной (плюс 16%), а относительно среднего объема за 12 месяцев, предшествовавших марту, апрельский показатель выше на 27%, отмечают аналитики Уралсиба. Месяц к месяцу среднедневной оборот снизился во всех сегментах (меньше всего – на денежном рынке, лишь на 4%), год к году же в лидерах роста остаются акции (плюс 132%), деривативы (плюс 65%) и денежный рынок (плюс 30%). Облигации с поправкой на однодневные бумаги год к году сократили торговый объем на 10%, валютный рынок – на 6%. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах в апреле не изменился относительно марта, оставшись на 67% выше уровня февраля и почти на 50% выше среднего значения 2019 г. При этом общий объем клиентских остатков увеличился на 20% за месяц (в большей степени благодаря долларовым счетам). В валюте счета долларовые остатки за месяц подскочили на 45%, остатки в евро прибавили 5%.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
08 мая 2020 года 14:02
"Денежная стена" ограждает рынки от экономических разрушений: участники ждут отрицательную долларовую ставку, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Ситуация на финансовых рынках, продемонстрировавших по большинству индексов акций восстановительное ралли со второй половины марта (+29% по индексу... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:27
Вероятнее всего, валютный курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль незначительно укрепляется второй день подряд и торгуется вблизи 73,9 руб./$ прибавляя 0,3%, индекс Мосбиржи теряет 0,5%, - отмечают эксперты банка. -... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:08
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology, говорится в комментарии инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности Cognizant Technology за первый квартал мы пришли к выводу, что перспективы бизнеса компании на текущий год весьма... читать дальше
.08 мая 2020 года 12:00
Пределом роста нефтяных котировок могут остаться текущие уровни в районе $30/bbl при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются вместе с прочими рисковыми активами. Контракты на Brent... читать дальше
.08 мая 2020 года 11:40
Brent завершит неделю в верхней части диапазона 27-30 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Дефицит сильных идей для формирования направленного движения нефтяных котировок и публикации апрельского отчета по... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:55
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, а целевой уровень ставит на пересмотр, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Американская биофармацевтическая компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. "Мы полагаем,... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:17
Фьючерсы на Brent остаются ниже $30 за баррель в ожидании новых драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В краткосрочной перспективе дальнейший устойчивый рост выглядит спорным, хотя, с технической точки зрения, скачок в район $35 смотрится вполне... читать дальше
.08 мая 2020 года 09:20
Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.07 мая 2020 года 17:00
Потенциал роста акций American Express остается значительным, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Считаем акции American Express привлекательными для инвестиций после сильного снижения в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Прибыль American... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:43
Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США, отмечается в комментарии Julius Baer. С момента начала кризиса и частичного ограничения экономической деятельности Федеральная резервная система (ФРС) США приняла ряд мер по стабилизации финансовой системы. "Вскоре ФРС... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.