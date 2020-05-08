Ожидаемая хорошая отчетность Мосбиржи за I квартал, скорее всего, поддержит котировки акций биржи - Уралсиб

Ожидаемая хорошая отчетность "Московской биржи" за I квартал 2020 года, скорее всего, поддержит котировки акций биржи, говорится в обзоре Уралсиба.

15 мая "Московская биржа" опубликует отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО, и в эту же дату закрывается реестр для выплаты дивидендов за 2019 г., которые уже утвердило годовое собрание акционеров. Размер дивидендов составляет 7,93 руб./акция, что предполагает доходность около 6,4%.

"Акции биржи хорошо показали себя в апреле, что оправданно с учетом защитного профиля бизнеса. Отчетность за 1 кв. должна отразить достаточно сильные показатели как за счет комиссионного дохода, так и за счет процентного, что может поддержать опережающую динамику акций биржи относительно рынка", - указывает специалист Уралсиба Наталия Березина.

"Московская биржа" в четверг представила данные об объеме торгов за апрель. Общий объем после мартовских максимумов сократился на 13% за месяц (среднедневной оказался ниже на 17%), однако динамика год к году остается достаточно сильной (плюс 16%), а относительно среднего объема за 12 месяцев, предшествовавших марту, апрельский показатель выше на 27%, отмечают аналитики Уралсиба. Месяц к месяцу среднедневной оборот снизился во всех сегментах (меньше всего – на денежном рынке, лишь на 4%), год к году же в лидерах роста остаются акции (плюс 132%), деривативы (плюс 65%) и денежный рынок (плюс 30%). Облигации с поправкой на однодневные бумаги год к году сократили торговый объем на 10%, валютный рынок – на 6%.

Среднедневной объем рублевых остатков на счетах в апреле не изменился относительно марта, оставшись на 67% выше уровня февраля и почти на 50% выше среднего значения 2019 г. При этом общий объем клиентских остатков увеличился на 20% за месяц (в большей степени благодаря долларовым счетам). В валюте счета долларовые остатки за месяц подскочили на 45%, остатки в евро прибавили 5%.