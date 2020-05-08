Brent завершит неделю ниже 30 долл./барр. - Промсвязьбанк

Brent завершит неделю в верхней части диапазона 27-30 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Дефицит сильных идей для формирования направленного движения нефтяных котировок и публикации апрельского отчета по рынку труда в США и данных по числу активных буровых в Америке, ожидаемые слабыми, не позволят Brent развить утренний рост, уверен эксперт.

Цены на нефть вчера откатились от зоны 30-36 долл.барр., не найдя повода для закрепления в диапазоне на фоне опасений относительно слабости спроса и осторожных заявлений представителей ФРС, указывающих на риски медленного восстановления потребительской активности. В пятницу утром конструктивность проведенных переговоров между США и КНР по выполнению первой фазы торгового соглашения, а также сообщения о подготовке новых мер поддержки экономики в США, по мнению Е. Локтюхова, способствуют некоторому улучшению настроений на рынке и осторожным попыткам ближайшего фьючерса Brent вернуться выше отметки 30 долл./барр.