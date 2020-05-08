Рубль закрепился в топ-5 ЕМ валют по темпам роста к USD - РФПИ

Слабость доллара к основным мировым валютам, стабильность цен на нефть и сохранение глобального "аппетита" к риску вновь обеспечили рублю возможность закрепиться в топ-5 ЕМ валют по темпам роста к USD, отмечается в комментарии РФПИ.

Данные по интервенциям ЦБ указали на сохранение их объема с расчетами 6 мая почти неизменными на уровне чуть выше 20 млрд руб., несмотря на значимое удорожание нефти Urals. Возможность корректировки объема продаж - по-прежнему важный вопрос не только для ближайших перспектив курса рубля, но и его более среднесрочных прогнозов, считают в РФПИ.

"В пятницу Минфин должен озвучить объем продаж валюты в рамках бюджетного правила в мае: ждем его увеличения с 78 до 330 млрд руб. Видимо, складывающийся баланс потоков пока довольно благоприятен для рубля", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.