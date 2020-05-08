ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, а целевой уровень ставит на пересмотр, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Американская биофармацевтическая компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. "Мы полагаем, что пандемия не подорвет способность Bristol-Myers демонстрировать достойный рост выручки, ведь появление опасного вируса не отменяет необходимости предотвращать тромбы, уменьшать риск инсультов, лечить рак и многое другое", - отмечает эксперт.

Компания сохранила без изменения прогноз по скорректированной прибыли в диапазоне $6,00-6,20 при выручке в размере $40,0-42,0 млрд. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года, - указывает Зарина Саидова. -

По итогам квартала мы обращаем внимание на солидный рост продаж блокбастеров, антикоагулянта Eliquis и препарата от рака крови Revlimid, а также на тот факт, что компания сохранила в силе свои прогнозы на текущий год - в условиях спада экономики из-за пандемии коронавируса это говорит о многом. Мы полагаем, что пандемия не подорвет способность Bristol-Myers демонстрировать достойный рост выручки, ведь появление опасного вируса не отменяет необходимости предотвращать тромбы, уменьшать риск инсультов, лечить рак и многое другое. С учетом этого мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям Bristol-Myers, а целевой уровень ставим на пересмотр".

Выручка Bristol-Myers по итогам квартала продемонстрировала рост на 82,1% г/г и составила $10,78 млрд, превысив усредненные прогнозы на $740 млн. Чистый убыток компании составил $766 млрд, снизившись на 145,3%, а в скорректированном виде чистая прибыль достигла $1,72 на акцию и на 27 центов превзошла ожидания. Продажи ключевых наименований, за исключением одного, показали положительную динамику - Eliquis на 37,2% до $2,64 млрд, Orencia - на 11,6% до $714 млн, Opdivo - снизились на 2% до $1,766 млрд. Продажи Revlimid, пополнившего линейку препаратов компании после приобретения Celgene, внесли $2,92 млрд в выручку Bristol-Myers (+13,1%).