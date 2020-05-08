Инвесторы сохраняют осторожность, отток капитала из EM продолжается - "БКС Глобал Маркетс"

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Инвесторы сохраняют осторожность, в результате отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 30 апреля по 6 мая 2020 года продолжился, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $155 млн против оттока $150 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Развивающиеся рынки выходят на первые места по числу заражений коронавирусом, а правительствам пока не удалось представить убедительные меры поддержки. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, а оттоки продолжаются. Мы видим риски для акций, при этом облигации пока выглядят более сбалансированными", - пишет Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 30 апреля по 6 мая составил порядка $110 млн (третья неделя оттока) против оттока $70 млн неделей ранее. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $20 млн по сравнению с оттоком $10 млн на предыдущей неделе. По всей видимости, чистый приток в фонды акций, ориентированные только на Россию, был обеспечен за счет Pictet - ориентированного на Россию фонда акций, который отчитался о недельных притоках в размере $26 млн, обеспечив российским фондам общий положительный результат.

"По итогам недели инвесторы вывели из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки - прим. ИФ) $2,4 млрд. Таким образом, оттоки из этой категории фондов продолжаются 12 недель подряд, и за весь период инвесторы забрали в общей сложности $27,4 млрд. Мы видим риски для акций EM, и России вряд ли удастся остаться в стороне", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $40 млн (третья неделя оттока) против оттока на уровне $80 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован нулевой приток/отток.

"Фонды облигаций GEM потеряли еще $1 млрд, отчитавшись об оттоках третью неделю подряд. Российские фонды демонстрируют мизерные чистые потоки вторую неделю. По всей видимости, для инвесторов более комфортен облигационный риск EM по сравнению с акциями, учитывая меры поддержки соответствующих центробанков. Мы считаем нейтральной динамику потоков фондов облигаций по итогам прошедшей недели", - отмечает стратег.