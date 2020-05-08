Дальнейший устойчивый рост Brent в краткосрочной перспективе выглядит спорным - БКС

Фьючерсы на Brent остаются ниже $30 за баррель в ожидании новых драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В краткосрочной перспективе дальнейший устойчивый рост выглядит спорным, хотя, с технической точки зрения, скачок в район $35 смотрится вполне правдоподобным, указывает он в своем комментарии.

"Важное значение будет иметь информация о состоянии физического рынка нефти, где наблюдается осторожное восстановление котировок. В среднесрочной перспективе взгляд на нефть позитивный. При отсутствии второй волны эпидемии во II полугодии цены могут вернуться выше $40 за баррель Brent уже к концу осени", - считает И. Галактионов.