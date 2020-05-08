Инвесторы сохраняют осторожность, отток капитала из EM продолжается - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы сохраняют осторожность, в результате отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 30 апреля по 6 мая 2020 года продолжился, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $155 млн против оттока $150 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.