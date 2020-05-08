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08 мая 2020 года 09:11
Промсвязьбанк в начале торгов пятницы ожидает стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 74
Аналитики Промсвязьбанка в начале торгов пятницы ожидают стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 74 рублей, однако в дальнейшем рубль может оказаться под давлением, сообщается в обзоре банка. Поддержку рублю в пятницу утром может оказать динамика валют развивающихся стран, которые демонстрируют укрепление. При этом, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, ситуация на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удалось закрепиться выше 30 долларов за баррель, окажет некоторое давление на национальную валюту. "В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 74 рублей. Однако в дальнейшем рубль может оказаться под давлением. Поводом к продажам могут послужить попытки снижения на рынке энергоносителей, а также ухудшение рыночных настроений на фоне публикации данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и безработице в США. Плюс к этому в преддверии длинных выходных инвесторы будут с осторожностью относится к покупкам в рубле. В результате ближе к вечеру рубль может перейти к ослаблению, что позволит американской валюте отыграть потери четверга и сделать существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 75 рублей", - указывает Б. Зварич.
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08 мая 2020 года 14:02
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