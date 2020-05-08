"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций "Юнипро" до "держать" и оценку на 7%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) на 7% - до 2,70 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,19 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,72 рубля за штуку.