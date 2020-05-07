Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу: 2570-2710 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались в рамках краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. К концу сессии индикаторы опустились ближе к их нижним границам, но по-прежнему не подают четких сигналов относительно дальнейшего направления движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2570-2710 пунктов.

"Настроения на мировых биржах в четверг, с одной стороны, были оптимистичными. С другой, однако, по основным индикаторам (индекс S&P500, цены на нефть) по-прежнему не поступает сигналов, подтверждающих их намерение продолжить восходящее движение. Последнее предупреждает о рисках разворота вниз в конце недели. Многое будет зависеть от того, как рынок воспримет статистику по рынку труда США за апрель. Данные существенно слабее ожиданий могут вызвать продажи, от которых рынок уже сейчас пытаются уберечь представители ФРС в своих "мягких" комментариях", - отмечает эксперт ИК.