Перспективы мирового финансового рынка улучшаются, индекс Мосбиржи может нацелиться на 3000п - "БКС Брокер"

Спрос на рисковые активы постепенно усиливается в предвкушении перезапуска мировых экономик, глобальные фондовые индексы растут на фоне ожиданий прохождения пика пандемии и стабилизации ситуации американского рынка труда. По сути, наблюдается "V-образное" восстановление рынков акций после мартовского обвала цен, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его словам, в качестве опережающего индикатора фондовый рынок заранее закладывает будущую нормализацию в реальном секторе экономике. Энергетический рынок характеризуется взрывной волатильностью, однако среднесрочный негативный сантимент постепенно меняется на положительный. "Факторы спроса и предложения стали сходиться, обеспечивая приближение баланса рынка нефтепродуктов. Сокращение производственной активности странами-экспортерами сырья и вероятность постепенного восстановления мирового спроса на энергоносители обеспечивают поддержку нефтяным контрактам", - сказал эксперт "Интерфаксу".

В итоге локальная слабость нефти, отмечавшаяся еще накануне, в четверг была нивелирована. Котировки Brent курсируют уже в районе $32 за баррель, и потенциал дальнейшего роста сохраняется. На таком фоне отечественные фондовые активы пользуются спросом, для индекса МосБиржи в качестве среднесрочной цели можно рассматривать поход к рубежу 3000 пунктов, считает эксперт.

Логично, что на фоне восстановления нефтяного рынка повышенным спросом будут и далее пользоваться спросом акции представителей "нефтянки" ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS)). Аппетит к защитным инструментам сейчас несколько угас - акции золотодобытчиков стагнируют. Рубль продолжает укрепляться, в перспективе не исключен уход доллара ниже 70 руб./$1, а евро - ниже 75 руб./EUR1, заключил Зельцер.