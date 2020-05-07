Потенциал роста акций American Express остается значительным - ГК "ФИНАМ"

Потенциал роста акций American Express остается значительным, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Считаем акции American Express привлекательными для инвестиций после сильного снижения в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

Прибыль American Express резко снизилась в I квартале из-за влияния коронавируса. В то же время выручка компании была стабильной, а показатели достаточности капитала остались на высоком уровне.

"American Express подошла к кризису, имея сильные позиции с точки зрения достаточности капитала и ликвидности, - подчеркивает И. Додонов. - Компания обязалась не увольнять сотрудников, приняла ряд программ по финансовой поддержке клиентов в потребительском секторе и в сегменте малых предприятий. Мы рассчитываем, что компания пройдет нынешний кризис с вполне разумными потерями, сохранив персонал и клиентскую базу, и сможет показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом. Акции American Express выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа".

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Компания специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и платежные карты, дорожные чеки.