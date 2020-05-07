Потенциал роста рынка акций РФ все еще соответствует рекомендации "покупать", но разумнее взять паузу - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 6 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По оценкам экспертов, фундаментальный потенциал роста рынка акций РФ до прогнозируемого ими на 12 месяцев уровня по-прежнему составляет чуть менее 20%, что все еще соответствует рекомендации "покупать".

Между тем аналитики считают, что в краткосрочной перспективе было бы разумно взять паузу и сохранить потенциал роста на второе полугоде 2020 года, особенно учитывая неопределенность в отношении масштаба рецессии в России: PMI в апреле (пресс-релиз в четверг утром) на рекордно низком уровне отражает ужасное положение дел для экономики и глубокий спад глобального масштаба.

Кроме того, в обзоре говорится, что недельный анализ показал рост на 2,4% среднего объема длинных позиций в самых ликвидных бумагах на "Московской бирже". Розничные инвесторы по-прежнему настроены очень оптимистично и готовы поглощать любые продажи со стороны фондов, инвестирующих в EM, и глобальных инвесторов. Институциональные инвесторы, или "умные деньги", как они себя иногда называют, на данном этапе не демонстрируют определенного направления - потоки были в целом сбалансированы с 30 апреля по 6 мая.

В целом по итогам отчетного периода российские акции потеряли $78 млн, при этом ETF, ориентированные на Россию, зафиксировали оттоки в размере $31 млн за неделю, которая стала второй наихудшей неделей после обвала рынка в марте.

"Инвесторы выходят из акций EM, по мере того как Россия, Бразилия и Индия поднимаются в рейтинге по числу заболевших коронавирусом. Кроме того, становится очевидно, что правительство и центробанки не хотят или в большинстве случаев не могут должным образом поддержать экономику и население. На этом фоне мы отмечаем риски коррекции для российского рынка в ближайшее время", - пишут эксперты.