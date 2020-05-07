Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США - Julius Baer

Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США, отмечается в комментарии Julius Baer. С момента начала кризиса и частичного ограничения экономической деятельности Федеральная резервная система (ФРС) США приняла ряд мер по стабилизации финансовой системы.

"Вскоре ФРС увеличила масштаб интервенций, выйдя на рынок корпоративных облигаций инвестиционного класса, а затем и на рынок высокодоходных облигаций, хотя и с некоторыми ограничениями, - отмечает директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. - Эти меры сыграли решающую роль в стабилизации финансовых рынков. Восстановление после резкого падения в марте вызвало не меньшее удивление, чем масштабы и скорость самого падения. В результате мы наблюдаем отсутствие связи между сокращающейся реальной экономикой и частично восстановившимися рынками".

По мнению эксперта банка, эту аномалию можно объяснить двумя причинами. Во-первых, несмотря на сохраняющиеся серьезные сомнения относительно способности экономики к нормализации, рынки уже прогнозируют ее состояние после кризиса и ожидают восстановления экономической активности в третьем квартале. "Главное неизвестное - это не направление тренда, а масштабы восстановления. Очевидно, что нынешнее снижение валового внутреннего продукта (ВВП) на 15-20% в годовом исчислении будет временным", - подчеркивает Ив Бонзон. Во-вторых, принципиальное значение имеет заявление властей США о том, что рынок долговых ценных бумаг является системообразующим и должен надлежащим образом управляться.

"Вопреки сделанным ранее шокирующим заявлениям, ФРС пока еще не купила ни одной корпоративной облигации, а ФРС Нью-Йорка пообещала прояснить ситуацию в ближайшее время. В развитых странах осуществляется переход к режиму низкой волатильности на рынках облигаций с перспективой контроля кривой доходности гособлигаций и целевых совокупных кредитных спредов для обеспечения финансирования экономики. Однако специфические риски сохраняются, поскольку судьба каждого эмитента будет складываться по-разному в зависимости от доступа к механизмам государственной поддержки", - заключает Ив Бонзон.