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07 мая 2020 года 14:50
"ВТБ Капитал" снизил оценку обыкновенных акций и "префов" Сбербанка на 17-18%, рейтинг - "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) на 17-18% - до 270 рублей и 240 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". По итогам пересмотра для этих бумаг была дана рекомендация (рейтинг) "покупать". Аналитики скорректировали модель оценки Сбербанка с учетом опубликованных финпоказателей банка за I квартал 2020 года по МСФО, которые отразили влияние пандемии COVID-19. "Мы ожидаем, что прибыль Сбербанка вернется на предкризисный уровень только в 2022 году, а в 2020-2021 годах она снизится на 27-35%. Но мы считаем, что это уже учтено в текущих котировках акций Сбербанка", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США): Прогнозная цена Сбербанк - 270,0 (текущая цена - 195,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций, цены в рублях) - 230,0 (текущая цена - 180,3), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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