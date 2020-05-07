Россети: рекомендованные рекордно высокие дивиденды позитивны для акций компании - "ВТБ Капитал"

Объявив дивиденды за 2019 г. на общую сумму 23,0 млрд руб., Россети подтвердили привлекательность сетевых компаний с точки зрения дивидендов, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Крупнейшими плательщиками по итогам 2019 г. стали ФСК (23,3 млрд руб.) и Россети (23,0 млрд руб.), за которыми следуют Интер РАО (20,5 млрд руб.), Юнипро (20 млрд руб. к выплате в 2020 г.) и Русгидро (15,7 млрд руб.). Более того, оставшиеся к выплате 18 млрд руб. соответствуют 71% общей суммы дивидендов, полученных от дочерних компаний за 2019 г., - это достаточное обоснование для небольшого дисконта к оценке методом суммы частей (в настоящий момент равного 8-11%). "Отсутствие опубликованной официальной дивидендной политики, которая бы подтвердила благоприятный для рынка подход к распределению дивидендов, не позволяет нам делать долгосрочные прогнозы, однако мы считаем последние решения компании позитивными для восприятия ее акций и укрепления ее инвестиционной привлекательности", - отмечают эксперты инвестбанка Владимир Скляр и Анастасия Тихонова.

Совет директоров Россетей 6 мая рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за весь 2019 г. на общую сумму 23,0 млрд руб. Таким образом, компания выплатит в виде дивидендов еще 17,99 млрд руб. (5 млрд руб. были объявлены после 1к19 по итогам 2018 г., но формально за 1к19, поскольку в 2018 г. компания показала чистый убыток по РСБУ). Рекомендация подразумевает выплаты в размере 0,0885 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,1893 руб. на одну привилегированную акцию и дивидендную доходность в 6,9% и 11,1% соответственно с учетом котировок акций на момент объявления. Дата фиксации реестра - 15 июня.