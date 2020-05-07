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07 мая 2020 года 14:01
Sberbank Asset Management видит потенциал в ликвидных корпоративных бондах первого эшелона
Очевиден потенциал в ликвидных корпоративных бондах первого эшелона, которые с одной стороны демонстрируют доходность к погашению выше ставок в банках, с другой стороны обладают потенциалом для роста котировок, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Российские активы могут получить дополнительный импульс к росту благодаря восстановлению цен на нефть. "Расширение дефицита бюджета до 4-5 трлн рублей не создаст серьезного давления на рынок ОФЗ, так как, по всей видимости, основным покупателем госдолга будут банки, которые смогут по выгодным условиям заложить облигации в ЦБ. При этом Банк России намерен продолжить цикл снижения ключевой ставки. В этой связи мы видим потенциал в ликвидных корпоративных бумагах первого эшелона", - отмечает Р. Малин. После заседания Банка России 24 апреля, на котором российский регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике, на рублевом долговом рынке сохранялись позитивные настроения. За период 24 апреля - 5 мая индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи прибавили 0,4% и 0,9% соответственно. Корпоративные облигации продемонстрировали больший рост за счет того, что с запозданием отреагировали на динамику рынка ОФЗ, основное снижение доходностей к погашению по которым происходило неделей ранее. "Аппетит к риску на рынке евробондов вырос в конце апреля-начале мая, - отмечает также эксперт Sberbank Asset Management. - Этому способствовали как новости о начале ослабления карантинных мер в крупных экономиках уже в мае, так и рост котировок нефти. На фоне ожиданий восстановления спроса на нефть цены на баррель Brent вновь превысили уровень в 30 долларов. Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать стимулирующая политика центробанков и правительств развитых стран. В частности, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС глава американского регулятора отметил, что экономике США необходим дополнительный фискальный стимул, что было позитивно воспринято рынками". Еврооблигационный индекс Euro Cbonds IG Corporate EM в результате за период 24 апреля - 5 мая вырос на 1,2%, индекс российских евробондов Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,3%. Относительно слабый рост российских евробондов против бумаг других развивающихся стран обуславливался более сильным ростом в предшествующие недели. По мнению эксперта, стимулирующие меры со стороны центробанков и правительств развитых стран продолжат оказывать поддержку рынку еврооблигаций. Таким образом, еврооблигации развивающихся рынков сохраняют потенциал для дальнейшего восстановления котировок.
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