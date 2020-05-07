Возможно сохранение цен на нефть вблизи достигнутых значений - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки Brent утром в четверг снижались на 0,7% - до $29,5/барр., при этом в среду североморская смесь торговалась вблизи $32/барр. Снижение происходит несмотря на позитивный отчет о запасах нефти, рост которых продолжает замедляться и за неделю составил 4,6 млн барр., что втрое меньше, чем всего две недели назад. Таким образом, считают аналитики банка "Санкт-Петербург", можно говорить о постепенной стабилизации на рынке, что позволит ценам на энергоресурсы сохраняться вблизи достигнутых диапазонов.