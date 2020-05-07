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07 мая 2020 года 12:27
Пределом роста Brent при отсутствии новых позитивных новостей остаются уровни вблизи $30 - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ждать устойчивого закрепления цен на нефть на уровнях выше $30/bbl до того, как деловая активность в крупнейших странах-импортерах нефти, помимо Китая, (Индия, США, ЕС) начнет восстанавливаться, было бы преждевременным. Таким образом, говорится в обзоре банка, при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики пределом роста нефтяных котировок остаются уровни вблизи $30/bbl (Brent).
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07 мая 2020 года 17:00
Потенциал роста акций American Express остается значительным, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Считаем акции American Express привлекательными для инвестиций после сильного снижения в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Прибыль American... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:43
Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США, отмечается в комментарии Julius Baer. С момента начала кризиса и частичного ограничения экономической деятельности Федеральная резервная система (ФРС) США приняла ряд мер по стабилизации финансовой системы. "Вскоре ФРС... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:16
Ожидается крайне неоднородное восстановление экономик разных стран, что обусловлено количественными и качественными различиями между объявленными мерами бюджетной и фискальной поддержки, говорится в комментарии Julius Baer. "Власти все чаще прибегают к управлению рынком облигаций, и будущие... читать дальше
.07 мая 2020 года 12:45
Котировки Brent утром в четверг снижались на 0,7% - до $29,5/барр., при этом в среду североморская смесь торговалась вблизи $32/барр. Снижение происходит несмотря на позитивный отчет о запасах нефти, рост которых продолжает замедляться и за неделю составил 4,6 млн барр., что втрое меньше, чем... читать дальше
.07 мая 2020 года 10:17
Сохраняются неплохие предпосылки для возвращения к восходящему движению цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром в четверг перешли к снижению и теряют менее 1%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Цены накануне отступили от краткосрочных сопротивлений $31,50 и $26,50 соответственно, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные... читать дальше
.07 мая 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.07 мая 2020 года 09:08
Нефть скорректировалась после ралли, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Запасы жидких углеводородов в США вновь выросли, хотя лишь на 4,5 млн баррелей. С начала года они увеличились более чем на 100 млн баррелей.... читать дальше
.06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на повестке дня – монетарное финансирование, по сути представляющее собой монетизацию... читать дальше
.06 мая 2020 года 17:33
Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен, говорится в комментарии Julius Baer. Мировой совет по золоту на прошлой неделе опубликовал данные по спросу на металл за первый квартал текущего года, что дало возможность оценить влияние первой фазы коронакризиса на рынок золота. Глобальный... читать дальше
.06 мая 2020 года 17:01
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции по нефти и занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам. Котировки нефти продолжили расти на фоне улучшения настроений. Так, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next... читать дальше
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