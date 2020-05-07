Пределом роста Brent при отсутствии новых позитивных новостей остаются уровни вблизи $30 - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" считают, что ждать устойчивого закрепления цен на нефть на уровнях выше $30/bbl до того, как деловая активность в крупнейших странах-импортерах нефти, помимо Китая, (Индия, США, ЕС) начнет восстанавливаться, было бы преждевременным. Таким образом, говорится в обзоре банка, при отсутствии новых позитивных новостей по вопросу восстановления мировой экономики пределом роста нефтяных котировок остаются уровни вблизи $30/bbl (Brent).