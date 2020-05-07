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07 мая 2020 года 11:50
Завершение весны может оказаться непростым для рубля - БКС
Завершение весны может оказаться непростым для рубля, сообщается в комментарии "БКС Премьер". После первых майских праздников курс рублевой валюты находится вблизи уровней 74 за доллар, в то время как нефтяным ценам удалось реализовать рост до уровней вблизи $30. По оценкам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, восстановление нефтяных цен пока что имеет неустойчивый характер, волатильность в рубле может сохраняться. "Заметим, что текущие восстановление нефтяных цен имеет неоднозначное влияние на рублевый курс. С одной стороны, рост нефтяных цен выше $30 оказывает положительное воздействие на общую конъюнктуру российских рынков. С другой стороны, сейчас, когда цены Brent находятся на уровнях $30, цены Urals также восстанавливаются к уровням выше $25. Восстановление ценовой конъюнктуры в Urals выше $25 означает, что ЦБ РФ, вероятно, значительно сократит объемы продажи валюты. Порядка 75-80% объемов продаж валюты ЦБ формируется за счет сделки с акциями Сбербанка, и данные объемы реализуются лишь в том случае, если котировки Urals находятся на уровнях ниже $25, - отмечает А. Покатович. - Таким образом в ближайшие две недели, если цены на нефть будут оставаться на повышенных уровнях, рубль может лишиться значительной части поддержки от стабилизирующих мер Банка России в виде продажи валюты в расширенных объемах". Что касается текущей повышательной динамики в нефти, то, на взгляд специалиста компании, основным драйвером данного процесса выступают оптимистичные настроения инвесторов. "Также мы не исключаем, что на рынке продолжается реализация спекулятивных стратегий, которые на этот раз "играют" в пользу роста цен. Сейчас оптимизм инвесторов в нефти основывается на двух факторах. Во-первых, в мае основные экспортёры должны начать сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Во-вторых, инвесторы позитивно отреагировали на ослабление карантинных мер в некоторых странах и теперь ожидают соответствующего восстановления экономической активности. В то же время указанные выше факторы в основном находятся в полкости ожиданий инвесторов, в то время как реалии сегодняшнего дня продолжают оказывать на цены существенное давление. Мировой спрос на нефть остается на рекордно низких уровнях, загрузка мировых мощностей по хранению сырой нефти продолжается", - пишет Антон Покатович. "В этой связи текущий рост нефтяных цен пока что является весьма хрупким. Например, выход данных, свидетельствующих о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах их экономикам не удается выйти на траекторию быстрого восстановительного роста, может разочаровать инвесторов. Аналогичное воздействие на настроения рыночных участников может оказать и появление информации о том, что в мае добыча нефти наиболее крупных экспортеров сокращается умеренными темпами. Таким образом, в настоящий момент мы не исключаем того, что нефтяные цены в майской перспективе могут снижаться к уровням $20-25. При отсутствии новых волн рыночного негатива ожидаем, что нефтяные котировки будут находится в диапазоне $27-35 в мае, - указывает аналитик "БКС Премьер". - По нашим оценкам, более устойчивое восстановление ценовой конъюнктуры нефтяного рынка мы сможем увидеть в перспективе второй половины 3 кв. 2020 года. Если активная фаза вирусного распространения в мире будет пройдена в начале лета, а во втором полугодии мировая экономика перейдет к восстановлению, то в завершении года нефтяные цены могут сформироваться вблизи уровней $40 (+/-$5). Заметим, что рост нефтяных цен к уровням $35-40 может быть реализован и раньше, например, в перспективе летних месяцев, однако устойчивость данных уровней может быть низкой". Также эксперт обращает внимание и на то, что в мае инвесторы могут воспользоваться стратегией "sell in may and go away". Eсли в мае участники рынка зафиксируют заработанную прибыль и займут выжидательную позицию для оценки "вирусных последствий" для мировой экономики в летней перспективе, "аппетиты" к покупке риска могут снова сократиться. "Учитывая вышеизложенное, ожидаем, что в перспективе ближайшей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 74-75,5 рублей за доллар. В перспективе до конца мая мы не исключаем того, что рубль может демонстрировать временное ослабление к уровням 76-78 рублей за доллар", - резюмирует Антон Покатович.
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