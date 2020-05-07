.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank начал анализ АЛРОСА с рейтингом "покупать" для ее акций
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 мая 2020 года 11:01
Raiffeisenbank начал анализ АЛРОСА с рейтингом "покупать" для ее акций
Raiffeisenbank начал анализ "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Солодова и Андрея Полищука. Прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 128 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Эксперты ожидают восстановления цен на алмазы в течение 2021 и 2022 годов после кризиса, вызванного пандемией короновируса. "Мы также считаем, что есть все шансы на то, что рынок отыграет значительную часть предыдущего падения цен, вызванного избыточными объемами инвентаря у индийских гранильщиков, а также сокращением доступных объемов финансирования для последних", - говорится в обзоре. Рост цен на необработанные алмазы будет иметь прямой экономический эффект на прибыльность "АЛРОСА", отмечают аналитики. Кроме того, по их мнению, свой вклад в улучшение финпоказателей компании, скорее всего, внесет прогнозируемое увеличение объемов производства и продажи необработанных алмазов, что также снизит удельный вклад фиксированных издержек производства и общекорпоративных и маркетинговых затрат. "Рост EBITDA "АЛРОСА" в 2021-2022 годах приведет к повышению свободного денежного потока компании. Мы прогнозируем значительный рост свободного денежного потока "АЛРОСА" в 2021 году до уровня в $0,4 млрд и далее в 2022 году до 1,3 млрд, что, скорее всего, обеспечит привлекательную дивидендную доходность по акциям "АЛРОСА" свыше 14%, начиная с 2022 года", - пишут эксперты. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 84,09 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 62,32 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
.
07 мая 2020 года 17:00
Потенциал роста акций American Express остается значительным, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Считаем акции American Express привлекательными для инвестиций после сильного снижения в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Прибыль American... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:43
Рынок долговых ценных бумаг стал системообразующим для властей США, отмечается в комментарии Julius Baer. С момента начала кризиса и частичного ограничения экономической деятельности Федеральная резервная система (ФРС) США приняла ряд мер по стабилизации финансовой системы. "Вскоре ФРС... читать дальше
.07 мая 2020 года 15:16
Ожидается крайне неоднородное восстановление экономик разных стран, что обусловлено количественными и качественными различиями между объявленными мерами бюджетной и фискальной поддержки, говорится в комментарии Julius Baer. "Власти все чаще прибегают к управлению рынком облигаций, и будущие... читать дальше
.07 мая 2020 года 12:45
Котировки Brent утром в четверг снижались на 0,7% - до $29,5/барр., при этом в среду североморская смесь торговалась вблизи $32/барр. Снижение происходит несмотря на позитивный отчет о запасах нефти, рост которых продолжает замедляться и за неделю составил 4,6 млн барр., что втрое меньше, чем... читать дальше
.07 мая 2020 года 12:27
Пределом роста Brent при отсутствии новых позитивных новостей остаются уровни вблизи $30 - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ждать устойчивого закрепления цен на нефть на уровнях выше $30/bbl до того, как деловая активность в крупнейших странах-импортерах нефти, помимо Китая, (Индия, США, ЕС) начнет восстанавливаться, было бы преждевременным. Таким образом, говорится в обзоре банка,... читать дальше
.07 мая 2020 года 10:17
Сохраняются неплохие предпосылки для возвращения к восходящему движению цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром в четверг перешли к снижению и теряют менее 1%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Цены накануне отступили от краткосрочных сопротивлений $31,50 и $26,50 соответственно, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные... читать дальше
.07 мая 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.07 мая 2020 года 09:08
Нефть скорректировалась после ралли, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Запасы жидких углеводородов в США вновь выросли, хотя лишь на 4,5 млн баррелей. С начала года они увеличились более чем на 100 млн баррелей.... читать дальше
.06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что на повестке дня – монетарное финансирование, по сути представляющее собой монетизацию... читать дальше
.06 мая 2020 года 17:33
Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен, говорится в комментарии Julius Baer. Мировой совет по золоту на прошлой неделе опубликовал данные по спросу на металл за первый квартал текущего года, что дало возможность оценить влияние первой фазы коронакризиса на рынок золота. Глобальный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.