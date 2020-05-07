Raiffeisenbank начал анализ АЛРОСА с рейтингом "покупать" для ее акций

Raiffeisenbank начал анализ "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Солодова и Андрея Полищука.

Прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 128 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Эксперты ожидают восстановления цен на алмазы в течение 2021 и 2022 годов после кризиса, вызванного пандемией короновируса.

"Мы также считаем, что есть все шансы на то, что рынок отыграет значительную часть предыдущего падения цен, вызванного избыточными объемами инвентаря у индийских гранильщиков, а также сокращением доступных объемов финансирования для последних", - говорится в обзоре.

Рост цен на необработанные алмазы будет иметь прямой экономический эффект на прибыльность "АЛРОСА", отмечают аналитики. Кроме того, по их мнению, свой вклад в улучшение финпоказателей компании, скорее всего, внесет прогнозируемое увеличение объемов производства и продажи необработанных алмазов, что также снизит удельный вклад фиксированных издержек производства и общекорпоративных и маркетинговых затрат.

"Рост EBITDA "АЛРОСА" в 2021-2022 годах приведет к повышению свободного денежного потока компании. Мы прогнозируем значительный рост свободного денежного потока "АЛРОСА" в 2021 году до уровня в $0,4 млрд и далее в 2022 году до 1,3 млрд, что, скорее всего, обеспечит привлекательную дивидендную доходность по акциям "АЛРОСА" свыше 14%, начиная с 2022 года", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 84,09 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 62,32 рубля за штуку.