Ближайшие перспективы рубля будут зависеть от баланса локальных потоков - РФПИ

ЦБ в четверг опубликует данные об объеме продаж валюты в первый торговый день мая, что позволит оценить их изменение в ответ на рост цен на нефть, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. А в пятницу объем традиционных операций в рамках бюджетного правила должен объявить Минфин, и РФПИ допускает их рост с 78 до 330 млрд руб. В целом рубль пока выглядит нейтрально на текущих уровнях с учетом внешнего фона, поэтому его ближайшие перспективы будут зависеть от баланса локальных потоков, считает Д. Полевой.