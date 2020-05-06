"БКС Глобал Маркетс" видит очень ограниченный потенциал дальнейшего снижения доходности российских еврооблигаций

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" видят очень ограниченный потенциал дальнейшего снижения доходности во всех сегментах российских еврооблигаций. "По нашему мнению, наибольший интерес для инвесторов сейчас представляют качественные корпоративные выпуски Мексики, Бразилии, Турции, т.к. рост странового риска спровоцировал расширение спредов и в корпоративных бумагах", - пишут они.