Аналитики ITI Capital не ждут заметных ценовых колебаний на российском долговом рынке - ITI Capital

Аналитики ITI Capital с учетом продолжающихся праздничных дней и короткой рабочей недели не ждут заметных ценовых колебаний на российском долговом рынке. Первичная активность корпоративных эмитентов в ближайшие дни также ожидаемо будет низкой. Наиболее важным событием на этой неделе, по мнению специалистов компании, станет очередная пресс-конференция главы ЦБ (в пятницу, 8 мая, 15:00 мск), посвященная текущей ситуации на финансовом рынке. "Мы ожидаем, что Эльвира Набиуллина в очередной раз пошлет четкий сигнал о скором дальнейшем "смягчении" монетарных условий", - пишут в ITI Capital.