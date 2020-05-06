Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен - Julius Baer

Рост цен на золото в ближайшей перспективе ограничен, говорится в комментарии Julius Baer.

Мировой совет по золоту на прошлой неделе опубликовал данные по спросу на металл за первый квартал текущего года, что дало возможность оценить влияние первой фазы коронакризиса на рынок золота. Глобальный спрос на золото практически не изменился по сравнению с первым кварталом прошлого года, поскольку сильный рост инвестиционного спроса на 80% в годовом выражении компенсировал беспрецедентное падение ювелирного спроса на 40% в годовом выражении, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Рост инвестиционного спроса всецело связан с покупкой физически подкрепленных продуктов, а не слитков или монет, что говорит о том, что свои позиции в золоте увеличили в основном западные инвесторы, указывает эксперт. Тем временем в Китае ювелирный спрос на золото упал на 65%, что неудивительно, поскольку эта страна первой оказалась под влиянием всеобъемлющих карантинных мер. Тем не менее, ювелирный спрос сильно снизился и в Индии (на 41%), хотя карантин там был объявлен лишь к концу квартала. Ювелирный спрос показал более умеренное снижение в других странах мира, однако во втором квартале текущего года можно ожидать его существенного падения в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

Карстен Менке отмечает, что в целом опубликованные данные еще раз подчеркивают важность спроса на защитные активы как драйвера котировок золота. В то время как инвестиционный спрос должен остаться высоким на всем протяжении кризиса, ключевым вопросом для рынка золота остается, будет ли улучшаться экономическая обстановка после короткой и глубокой рецессии или она продолжит ухудшаться и перерастет в длительную депрессию. "Нашим базовым сценарием по-прежнему является короткая и глубокая рецессия, поэтому мы видим ограниченную перспективу роста цен на золото в ближайшей перспективе, в то время как в среднесрочной и долгосрочной перспективах мы ожидаем постепенного снижения цен. Защита, которую золото обеспечивает инвестиционным портфелям, снова стала слишком дорогой, поэтому мы сохраняем нейтральную позицию по металлу. На наш взгляд, роста котировок золота выше исторических максимумов можно ожидать лишь в случае длительной экономической депрессии с элементами системного кризиса", - пишет она.