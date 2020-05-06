Goldman Sachs снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа до "держать", а DR Газпром нефти до "продавать"

Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

В то же время для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для DR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "держать" до "продавать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN).

Для DR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" была сохранена рекомендация "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" - "продавать".