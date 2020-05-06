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06 мая 2020 года 17:13
Goldman Sachs снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа до "держать", а DR Газпром нефти до "продавать"
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". В то же время для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для DR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "держать" до "продавать". Рекомендация "покупать" была подтверждена для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN). Для DR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" была сохранена рекомендация "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" - "продавать".
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06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
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.06 мая 2020 года 17:01
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.06 мая 2020 года 12:32
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.06 мая 2020 года 10:13
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.05 мая 2020 года 14:25
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