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06 мая 2020 года 17:01
Аналитики Julius Baer занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам на нефть
Аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции по нефти и занимают длинные позиции по ближайшим фьючерсным контрактам. Котировки нефти продолжили расти на фоне улучшения настроений. Так, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер, цены на нефть марки Brent вернулись к уровням выше 30 долларов США за баррель. Динамика цен в последние дни связана с настроениями игроков, ожиданиями, что публикуемые данные действительно покажут более быстрое, чем ожидалось, восстановление спроса, а также поиском дна рынка инвесторами. "Циклы смен настроений, как правило, оказываются краткосрочными, и длятся несколько недель, а не месяцев. Позиции на фьючерсном рынке по-прежнему показывают достаточно низкие уровни, и это говорит о том, что улучшение настроений, вероятнее всего, в ближайшей перспективе окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть, - пишет Норберт Рюкер. - Фундаментальные факторы также показывают небольшое улучшение. Производители нефти сокращают производство, а судя по данным по транспортной активности спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидалось, на фоне смягчения карантинных мер. Тем временем, запасы нефти должны продолжить рост, пока, вероятнее всего, летом не начнется ребалансировка рынка. Для более длительного восстановления цен на нефть необходимо, чтобы избыток предложения достиг пиковых значений и начал снижаться, что подтолкнет цены на "черное золото" к уровням выше 40 долл. США за баррель. Мы ожидаем, что это может произойти примерно в конце года. Тем временем шоковая ситуация на рынке нефти является его проверкой на прочность, и высокая степень неопределенности сохраняется".
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06 мая 2020 года 18:54
Ослабление валют и повышение инфляции в случае запуска печатного станка благоприятнее всего отразится на цене золота
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.06 мая 2020 года 17:33
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.06 мая 2020 года 14:54
Рынок нефти с начала мая демонстрирует уверенное ралли на оптимистичных ожиданиях возвращения спроса с ослаблением мирового карантина по COVID-19 и сокращения добычи в рамках стартовавшей сделки ОПЕК++, однако следует помнить о сохраняющихся рисках, поскольку надежды могут не реализоваться в... читать дальше
.06 мая 2020 года 12:32
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.06 мая 2020 года 11:23
Избыток предложения нефти на рынке по-прежнему остается высоким, а ситуация с нефтяными хранилищами неопределенной, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки с начала недели прибавили около 20% на фоне повышенного "аппетита" к рисковым активам, констатируют аналитики банка.... читать дальше
.06 мая 2020 года 10:13
Аналитики "БКС Брокер" считают, что, с технической точки зрения, котировки ближних фьючерсов вполне могут на волне спекулятивного интереса достичь апрельских максимумов в районе $35-36 за баррель нефти, однако даже нынешние $31 за баррель Brent выглядят весьма оптимистично для краткосрочной... читать дальше
.06 мая 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне. читать дальше
.05 мая 2020 года 15:34
Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня, говорится в комментарии банка. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск на рынке облигаций, учитывая ожидания прохождения экономикой США дна рецессии и политику американского регулятора,... читать дальше
.05 мая 2020 года 14:25
После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать",... читать дальше
.05 мая 2020 года 13:04
ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижает целевую цену, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Вадима Сысоева. "Финансовые результаты Cummins за первый квартал 2020 года оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на распространение... читать дальше
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