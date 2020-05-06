Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Мосэнерго до "держать" и оценку на 17%

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,34 рубля до 1,95 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 2,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,96 рубля за штуку.