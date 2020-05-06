Вероятнее всего, курс рубля останется вблизи 74-75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Банк "Санкт-Петербург" отмечает, что в ближайшее время из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому в отсутствии поддержки ЦБ, курс рубля может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках. Тем не менее, вероятнее всего, курс останется вблизи 74-75 руб./$, считают аналитики банка.