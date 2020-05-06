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06 мая 2020 года 14:54
Рынок нефти разогрелся ожиданиями возврата спроса, но риски остаются - "БКС Брокер"
Рынок нефти с начала мая демонстрирует уверенное ралли на оптимистичных ожиданиях возвращения спроса с ослаблением мирового карантина по COVID-19 и сокращения добычи в рамках стартовавшей сделки ОПЕК++, однако следует помнить о сохраняющихся рисках, поскольку надежды могут не реализоваться в полной мере, считает эксперт компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, нефть Brent бодро отскочила выше $30 за баррель, американский сорт WTI торгуется выше $25 за баррель, и это при том, что еще пару недель назад по контрактам на американскую нефть впервые в истории было зафиксировано отрицательное значение (минус $37 за баррель), которое сигнализировало о том, что продавцы были вынуждены доплачивать покупателям, чтобы избавиться от избыточной нефти. Причина столь резкой смены настроений заключается в нескольких ключевых факторах. Самым очевидным является запуск сделки ОПЕК+, согласно условиям которой мировые нефтепроизводители с 1 мая сократят добычу почти на 10 млн б/с. Это позволит убрать с рынка избыток нефти, снизить профицит и замедлить рост нефтяных запасов. Сделка только стартовала, и пока нет никаких достоверных данных об уровне ее исполнения, но участники рынка уже закладывают в котировки позитивные ожидания, констатирует эксперт. Вторым важным моментом является смягчение карантина в странах мира, что будет способствовать восстановлению спроса на жидкое топливо. Ограничения на перемещения людей смягчают некоторые штаты США, Индия, Италия, Испания, Португалия, Таиланд, Нигерия и ряд других стран. С 12 мая могут быть частично сняты ограничения и в России. Также не менее важным катализатором роста нефти выступают прогнозы по добычи в странах вне ОПЕК+, главным образом в США. Число активных буровых установок в Штатах несколько недель подряд снижается темпами около 50-60 установок в неделю, что указывает на перспективы серьезного сокращения производства. Многие компании США и Канады уже объявили о снижении добычи и приостановке разработки новых проектов. Присоединилась к сокращению добычи Норвегия, которая публично объявила о снижении производства до конца года, отмечает Галактионов. По оценкам МЭА, в совокупности мировое производство в мае может сократиться на 12 млн б/с и еще на 3 млн б/с может восстановиться спрос. Благодаря этому профицит может снизиться на 15 млн б/с, что будет хорошей поддержкой для нефтяных цен. Тем не менее, не стоит забывать, что эти оценки представляют из себя прогнозы, которые могут как реализоваться, так и оказаться чересчур оптимистичными. Беспрецедентного объема сокращения добычи, который взяли на себя страны ОПЕК+, не так просто будет достичь. Ряд специалистов справедливо выражают сомнение в вероятности 100%-ного исполнения сделки. Также довольно зыбкими выглядят перспективы быстрого выхода из карантина. Смягчение условий вполне может повлечь за собой повторный рост заболеваемости в отдельных регионах. В таком случае страны могут вновь перейти в режим жесткой изоляции, и на этот раз спешка в перезапуске экономики уже окажется под вопросом. Таким образом, цены в районе $30 за баррель Brent в настоящий момент могут в полной мере отражать позитивные предпосылки с учетом существующих рисков. Более высокие цены в ближайшие дни будут выглядеть чрезмерно оптимистичными, несмотря на то, что на более длинной дистанции нефть действительно имеет все шансы на продолжение роста, считает представитель "БКС Брокер".
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