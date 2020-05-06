Доля нерезидентов в ОФЗ-26232 в ближайшее время может продолжить небольшой рост - Sberbank CIB

Доля нерезидентов в ОФЗ-26232 в ближайшее время, возможно, продолжит расти, полагают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"По данным Национального расчетного депозитария по операциям нерезидентов с ОФЗ с расчетами на прошлой неделе, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с 30,69% до 30,25%; на фоне отсутствия чистого оттока это объясняется размещением значительного объема ОФЗ на аукционах в прошлую среду, где доминировал спрос локальных банков (Минфин РФ разместил рекордный объем с мая прошлого года - 134 млрд рублей). Мы полагаем, что из предложенных на нем семилетнем и четырехлетнем выпусках нерезиденты участвовали лишь в размещении среднесрочного выпуска (чистый прирост в нем составил 10 млрд рублей)", - говорится в обзоре инвестбанка.

Также на долю нерезидентов в ОФЗ, по мнению экспертов Sberbank Investment Research, вероятно, влияет их предпочтение осуществлять расчеты по механизму T+ (1-3), в то время как Минфин настаивает на расчетах на аукционах по механизму T+0.

"Таким образом, многие иностранные инвесторы предпочитают участвовать в аукционах через дилеров, и вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим дальнейший небольшой рост их доли в семилетнем выпуске ОФЗ-26232", - пишут они.