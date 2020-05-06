Краткосрочная перспектива акций "Детского мира" в целом негативна - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что в целом краткосрочная перспектива является негативной для акций "Детского мира", сообщается в обзоре банка.

"Детский мир" 30 апреля представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО и провел телефонную конференцию – EBITDA превысила наш прогноз на 6%. Компания увеличила товарный запас еще при стабильном курсе рубля, что поддержало валовую рентабельность, и смогла продолжить оптимизацию своих операционных расходов. В то же время снижение выручки на 33% г/г за апрель и закрытие примерно 15% базы магазинов явно указывает на сильное давление на рентабельность в ближайшие кварталы (хотя улучшение условий аренды и прочих переменных расходов могут частично смягчить это давление), - отмечают специалисты банка. - Кроме того, мы не ожидаем, что сильная динамика онлайн-продаж (которые выросли в 3,5x г/г в апреле) сможет полностью нейтрализовать снижение продаж в офлайне – мы уже упоминали, что на долю "Детского мира" в онлайн-продажах товаров для детей приходится 19% рынка, что гораздо ниже, чем у Wildberries (51%). В целом краткосрочная перспектива является негативной для акций "Детского мира".