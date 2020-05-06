Возможен переход котировок Brent к проторговке зоны 30-32 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть уже выглядят несколько перегретыми, возможен переход котировок Brent к проторговке зоны 30-32 долл./барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Нефтяные котировки резко прибавили в начале мая, причем ближайший фьючерс на Brent смог подняться в диапазон 30-36 долл./барр., констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, чему способствовали несколько более высокие индексы деловой активности в США, а также ожидание ослабления карантинных режимов в ряде стране, настраивающее на восстановление экономической активности к лету, времени начала автомобильного сезона в Америке, и начало действия сделки ОПЕК+, которое призвано заметно сократить предложение нефти и, как следствие, темпы роста запасов. Притоку спекулятивного капитала и наращиванию "длинных" позиций в нефти способствовала и дальнейшая нормализация ситуации на финансовых рынках - результат беспрецедентных усилий ФРС по предоставлению ликвидности.

Вместе с тем цены на нефть уже выглядят несколько перегретыми, считает Е. Локтюхов. "Учитывая, что в среду в фокусе внимания будут данные по рынку труда в США от ADP по итогам апреля, ожидаемые разочаровывающими (согласно консенсусу Рейтер, число рабочих мест в частном секторе сократится на 20 млн), а также слабость евро, мы ждем некоторого охлаждения рынка нефти с переходом котировок Brent к проторговке зоны 30-32 долл./барр. Также в конце дня на котировки может оказать влияние и публикация недельных данных по рынку энергоносителей в США: согласно консенсусу Рейтер, запасы сырой нефти вырастут еще на 7,8 млн барр. Оценки Американского института нефти, вышедшие накануне, показали несколько больший прирост, на 8,4 млн барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка.