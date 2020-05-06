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06 мая 2020 года 12:54
"БКС Глобал Маркетс" считает, что облигации "Детского мира" выглядят переоцененными
Облигации "Детского мира" выглядят переоцененными, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Выпуски облигаций "Детского мира" торгуются с доходностями 6,91-7,03% (премия 150-170 б.п. к кривой ОФЗ), что соответствует уровням Х5 (X5-1P-5, X5-1P-7 и X5-1P-8), эмитента с более высокими кредитными рейтингами (Ba1/BB/BB+; RAEX: ruAA+). Напомним, что "Детский мир" включен в перечень системообразующих предприятий", - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "Детский мир" опубликовал финансовые результаты 1К20, отразившие рост EBITDA при увеличении долговой нагрузки. EBITDA по итогам 1К20 достигла RUB 4,4 млрд (+10,8% г/г), маржинальность сохранилась на уровне 14,1%. EBITDA в соответствии с МСФО 17 выросла на 16,8% и составила 1,9 млрд руб., рентабельность выросла до 6,2% с 5,9% в 1К19. Операционный денежный поток составил отрицательные 4,5 млрд руб. на фоне изменений в оборотном капитале. CAPEX снизился на 61% г/г (до 338 млн руб.) на фоне отсутствия разовых инвестиций, осуществленных в 1К19. Капитальные вложения на расширение сети составили 78 млн руб. FCF остался в негативной зоне. Выручка "Детского мира" по итогам 1К20 выросла на 11,2% г/г (до 31 млрд рублей) благодаря органическому росту и увеличению торговых площадей на 10,2%. 95% выручки приходится на сеть магазинов в России, где доходы выросли на 9,9% по итогам квартала. Онлайн-продажи выросли более чем в 2 раза (до 5,4 млрд руб.), при этом в марте доля онлайн-сегмента в общей выручке по России достигла 25% в связи с ростом закупок товаров первой необходимости. Сопоставимые продажи LfL повысились на 4% на фоне увеличения трафика на 4,4% и снижения среднего чека на 0,4%. В Казахстане LfL продажи выросли на 25,7%. Чистый убыток составил 353 млн руб. по сравнению с чистым убытком 164 млн руб. годом раннее. Рассчитанный в соответствии с МСФО 17 чистый убыток составил 255 млн руб. против чистой прибыли 291 млн руб. в 1К19. Во многом такие результаты, по мнению специалистов "БКС Глобал Маркетс", вызваны негативными курсовыми разницами в размере 1,3 млрд руб. против убытка 182 млн руб. за 1К19. Общий долг, без учета МСФО 16, вырос на 43,6% с начала года - до 35,1 млрд руб. с 24,4 млрд. Арендные обязательства составили 34 млрд руб.. Суммарно долг, расчитанный в соответствии с МСФО 16, насчитывает 69,1 млрд руб. Компания нарастила денежные средства на балансе до 10,8 млрд руб. за счет дополнительных займов для обеспечения непрерывной работы бизнеса в условиях пандемии. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA с учетом перехода на новый стандарт сохранилась на уровне начала года – 2,5х. Без учета арендных обязательств чистый левередж составил 1,7х. На долю краткосрочного долга с учетом аренды приходится около 40%, однако денежные средства в совокупности с невыбранными кредитными линиями в размере 22,5 млрд руб. с запасом их покрывают, что отражает низкие риски рефинансирования, отмечают в "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: Детский мир
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