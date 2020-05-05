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05 мая 2020 года 15:34
Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации США низкого инвестиционного уровня
Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня, говорится в комментарии банка. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск на рынке облигаций, учитывая ожидания прохождения экономикой США дна рецессии и политику американского регулятора, который долгое время удерживает процентные ставки на низком уровне, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - ФРС США напомнила о том, что не будет поддерживать компании, которые неспособны выплачивать долги, что подтверждает нашу рекомендацию воздержаться от самых низкокачественных сегментов долгового рынка". Председатель ФРС США Джером Пауэлл дал обещание начать закупку корпоративных облигаций "довольно скоро", однако не предоставил больше никаких деталей по этому вопросу. На своей пресс-конференции он подчеркнул, что объявления о совместных операциях с Министерством финансов США по покупке корпоративных облигаций оказалось достаточно для того, чтобы оставить рынок корпоративных облигаций открытым. "Мы согласны, что это очень важно для экономики США, поскольку компаниям нужна ликвидность, чтобы пережить период карантина, - отмечает Маркус Алленшпах. - Пауэлл также рассказал, что Федрезерв не собирается "раздавать подарки" и будет финансировать лишь те сделки, по которым Министерство финансов США возьмет бремя потерь на себя или по которым будет высокий шанс получить возврат кредита. Кроме того, председатель ФРС США разъяснил, что регулятор не будет субсидировать компании, которые оказались в трудном финансовом положении еще до коронакризиса. Так, ФРС США планирует поддерживать корпоративные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные кредиты с разумным кредитным плечом, однако не дает "карт-бланш" на покупку долгов "компаний-зомби"".
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05 мая 2020 года 14:25
После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать",... читать дальше
.05 мая 2020 года 13:04
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.05 мая 2020 года 11:14
Американская пивоваренная компания Molson Coors Beverage отчиталась об убытке в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались выше усредненных прогнозов аналитиков, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Тем не менее, мы продолжаем рассматривать бумаги компании в качестве... читать дальше
.05 мая 2020 года 09:17
Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции технологических компаний. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель. читать дальше
.04 мая 2020 года 13:47
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.04 мая 2020 года 12:51
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.04 мая 2020 года 09:37
В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
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.30 апреля 2020 года 18:55
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.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
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