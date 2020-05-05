Снижение на рынке акций может продолжиться 2-3 дня, но будет умеренным - ИК "Фридом Финанс"

Снижение на рынке акций может продолжиться 2-3 дня, но будет умеренным, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Ориентиры: диапазон 73,50-75,50 в паре USD/RUB, 2550-2650 по индексу Мосбиржи.

"Неделя началась с коррекции, - комментирует Г. Ващенко. - На положительной территории закрылись одни из лидеров роста последней недели - акции Магнита (+1,90%). Лидерами снижения стали бумаги FXCN RTF (-3,27%), что объясняется падением китайского рынка. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74,5-76".

Рынок испугался торговой войны. На взгляд эксперта ИК "Фридом Финанс", причин для коррекции несколько: "Первая - сугубо техническая. Основные индексы на прошлой неделе достигли максимума с начала апреля и откатились от него. Нарисовалась так называемая "двойная вершина", которая является разворотной фигурой и указывает на высокую вероятность коррекции рынка до 10% в мае. Дополнительным поводом стали высказывания американского президента относительно Китая, которую интерпретировали как возможную эскалацию торговой войны, и негативная реакция на мировых фондовых площадках не заставила себя ждать. Мы полагаем, что снижение может продолжиться 2-3 дня, но падение будет умеренным".