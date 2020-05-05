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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Pfizer выиграет от пандемии коронавируса - ГК "ФИНАМ"
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05 мая 2020 года 14:25

Pfizer выиграет от пандемии коронавируса - ГК "ФИНАМ"

После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать", - указывает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Фармацевтический гигант Pfizer в результате массированных распродаж на биржевых площадках, связанных с пандемией коронавируса, растерял весомую часть рыночной капитализации, однако эмоциональная реакция рынка на экстраординарные события чрезмерно "наказала" акции компании, фундаментальные перспективы которой по большей части остаются в силе".

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю. Деятельность Pfizer подразделяется на несколько направлений: болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски; воспалительные заболевания и иммунология; неврология и болевые синдромы; онкология; редкие заболевания; вакцины, отмечается в комментарии З. Саидовой.

Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в фармацевтическом секторе линеек препаратов разнообразной специфики. Среди самых известных препаратов Pfizer можно назвать Celebrex, Diflucan, Enbrel, Ibrance, Prevnar и др. Компания на протяжении многих лет занимается разработками в перспективных и социально важных областях медицины, таких, например, как лечение рака.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Citigroup Inc


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