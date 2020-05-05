Ренессанс Капитал снизил оценку "префов" Транснефти на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 224 тыс. рублей до 206 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре, аналитики ожидают падения грузооборота "Транснефти" в 2020 году на 11% из-за сокращения добычи нефти РФ в рамках соглашения ОПЕК+. Эксперты инвесткомпании понижают свой прогноз по чистой прибыли "Транснефти" в 2020 году на 31% и в 2021 году на 24%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 175,235 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 135,6 тыс. рублей за штуку.