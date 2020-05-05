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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доходности 10-летних ОФЗ во 2кв 2020г снизятся в диапазон 5,6% - 5,8% годовых - Промсвязьбанк
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05 мая 2020 года 09:38
Доходности 10-летних ОФЗ во 2кв 2020г снизятся в диапазон 5,6% - 5,8% годовых - Промсвязьбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле способствовало быстрому восстановлению цен ОФЗ к февральским минимумам, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Во 2кв 2020г аналитики банка ожидают снижение доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,6% - 5,8% годовых. Драйверами восстановления цен рублевых облигаций, по мнению экспертов, станут следующие факторы: приток на глобальный рынок дешевой ликвидности со стороны мировых Центробанков; позможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне до 5%; лучшие макропоказатели России по сравнению с другими ЕМ за счет низкого госдолга и накопленных ЗВР. "Рынок рублевых облигаций в 1 кв.2020 г. демонстрировал высокую волатильность. Доходность 10-летних ОФЗ достигла исторического минимума 5,96% годовых в феврале, а в середине марта взлетела до 8,42%. Давление на рынок оказывал ряд факторов: снижение цен и спроса на ключевые статьи российского экспорта; ожидания роста госдолга и повышения ставок; продажи со стороны глобальных инвесторов на опасениях роста кредитных рисков и девальвации валют ЕМ", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.
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05 мая 2020 года 15:34
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.05 мая 2020 года 14:25
После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать",... читать дальше
.05 мая 2020 года 13:04
ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижает целевую цену, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Вадима Сысоева. "Финансовые результаты Cummins за первый квартал 2020 года оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на распространение... читать дальше
.05 мая 2020 года 11:14
Американская пивоваренная компания Molson Coors Beverage отчиталась об убытке в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались выше усредненных прогнозов аналитиков, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Тем не менее, мы продолжаем рассматривать бумаги компании в качестве... читать дальше
.05 мая 2020 года 09:17
Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции технологических компаний. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель. читать дальше
.04 мая 2020 года 13:47
"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует, поэтому можно ждать, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, несмотря на снижение последних дней, отмечает... читать дальше
.04 мая 2020 года 12:51
Снятие ограничений естественным образом оживит экономики стран и увеличит спрос на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Шагам в сторону баланса спроса и предложения на рынке нефти будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий в разных странах, снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть, говорится в комментарии ИК "Церих... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:37
В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
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