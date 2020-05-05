Доходности 10-летних ОФЗ во 2кв 2020г снизятся в диапазон 5,6% - 5,8% годовых - Промсвязьбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле способствовало быстрому восстановлению цен ОФЗ к февральским минимумам, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Во 2кв 2020г аналитики банка ожидают снижение доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,6% - 5,8% годовых.

Драйверами восстановления цен рублевых облигаций, по мнению экспертов, станут следующие факторы: приток на глобальный рынок дешевой ликвидности со стороны мировых Центробанков; позможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне до 5%; лучшие макропоказатели России по сравнению с другими ЕМ за счет низкого госдолга и накопленных ЗВР.

"Рынок рублевых облигаций в 1 кв.2020 г. демонстрировал высокую волатильность. Доходность 10-летних ОФЗ достигла исторического минимума 5,96% годовых в феврале, а в середине марта взлетела до 8,42%. Давление на рынок оказывал ряд факторов: снижение цен и спроса на ключевые статьи российского экспорта; ожидания роста госдолга и повышения ставок; продажи со стороны глобальных инвесторов на опасениях роста кредитных рисков и девальвации валют ЕМ", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.