Сантимент для промышленных металлов складывается неблагоприятно - Промсвязьбанк

Сантимент для промышленных металлов складывается неблагоприятно, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Перебои с поставками и экономические стимулы помогли металлам торговаться в боковом тренде в последние недели, но пока слишком рано говорить о дне, поскольку шок спроса будет беспрецедентным, а запасы будут расти в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка. Падение цен продолжится тех пор, пока они не уйдут ниже уровня поддержки себестоимости.

"Цены на промышленные металлы останутся под огромным давлением во 2кв 2020г, - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка. - Цены на медь могут упасть еще более чем на 10% до 4400 долл./т. Во 2П 2020г отмена ограничений и денежные стимулы поддержат экономический рост, что будет стимулировать рост цен на металлы. Наш текущий прогноз по среднегодовой цене алюминия в 2020г составляет 1650 долл./тонна, меди 5547 долл./тонна, никеля 12 тыс. долл./т. Дальнейшее ухудшение экономических условий во 2 кв. может повлечь за собой пересмотр прогноза вниз".