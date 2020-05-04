.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Газпромбанк считает акции Полюса "защитным" активом
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 мая 2020 года 16:47
Газпромбанк считает акции Полюса "защитным" активом
Аналитики Газпромбанка ожидают дальнейшего роста цен на золото и считают акции Полюса "защитным" активом, сообщается в обзоре банка. " Поэтому мы не проводили стресс-анализ компании, - пишут они. - Исходя из наших прогнозов, мы оцениваем ее EBITDA за 2020 г. в 2,9 млрд долл. и полагаем, что ее чистая долговая нагрузка может снизиться к концу года до ~1,0х (она составляла 1,2х в 2019 г.). При этом наши оценки могут быть пересмотрены в сторону улучшения. Велика вероятность позитивного рейтингового действия со стороны Fitch в отношении эмитента, так как его текущие и ожидаемые кредитные показатели, по нашим оценкам, выглядят лучше пороговых значений, установленных агентством. S&P уже присвоило рейтингу Полюса "позитивный" прогноз и вполне может повысить сам рейтинг (текущий уровень "ВВ"), поскольку кредитные показатели компании, по нашим оценкам, смотрятся лучше пороговых значений. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от оценки агентством капвложений и финансовых показателей эмитента после принятия им инвестиционного решения по Сухому Логу. Что касается Moody's, то по его шкале рейтинг Полюса уже на одну ступень выше – на уровне "Ba1". Мы ожидаем, что ключевые финансовые показатели компании достигнут уровней, достаточных для позитивного рейтингового действия, однако отложить повышение рейтинга может оценка агентством финансовой политики эмитента".
.
Компании упоминаемые в новости: Полюс
.
05 мая 2020 года 15:34
Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня, говорится в комментарии банка. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск на рынке облигаций, учитывая ожидания прохождения экономикой США дна рецессии и политику американского регулятора,... читать дальше
.05 мая 2020 года 14:25
После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать",... читать дальше
.05 мая 2020 года 13:04
ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижает целевую цену, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Вадима Сысоева. "Финансовые результаты Cummins за первый квартал 2020 года оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на распространение... читать дальше
.05 мая 2020 года 11:14
Американская пивоваренная компания Molson Coors Beverage отчиталась об убытке в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались выше усредненных прогнозов аналитиков, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Тем не менее, мы продолжаем рассматривать бумаги компании в качестве... читать дальше
.05 мая 2020 года 09:17
Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции технологических компаний. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель. читать дальше
.04 мая 2020 года 13:47
"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует, поэтому можно ждать, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, несмотря на снижение последних дней, отмечает... читать дальше
.04 мая 2020 года 12:51
Снятие ограничений естественным образом оживит экономики стран и увеличит спрос на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Шагам в сторону баланса спроса и предложения на рынке нефти будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий в разных странах, снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть, говорится в комментарии ИК "Церих... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:37
В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.