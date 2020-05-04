Инвесторы на глобальных рынках в мае будут оценивать результаты сезона корпоративной отчетности за 1К20 - Газпромбанк

По мнению стратегов рынка фондового капитала Газпромбанка Ильи Фролова и Эрика Де Поя, инвесторы на глобальных рынках в мае будут оценивать результаты сезона корпоративной отчетности за 1К20, которые дадут представление о широте и глубине влияния пандемии коронавируса.

Рынки после мартовского спада восстановились благодаря массированным мерам поддержки со стороны мировых центральных банков, но остаются в хрупком состоянии, отмечают специалисты банка. Анализ данных о пандемии свидетельствует о менее тревожной картине, и мировые власти прикладывают усилия для скорейшего ослабления карантинных мер. Необходимость предотвращения дальнейшего экономического ущерба должна перевесить меры предосторожности. Признаки массового переизбытка предложения и нехватки складских мощностей будут по-прежнему давить на нефтяной рынок, хотя строгое соблюдение взятых на себя обязательств участниками сделки ОПЕК+ может постепенно облегчить ситуацию. MSCI объявит результаты своего полугодового обзора индекса 12 мая. "Мы ожидаем увеличения веса акций "Газпрома", Полюса и "Мосбиржи", - пишут они.

"Сезон отчетности российских компаний за 1К20 завершится в мае. В течение апреля мы наблюдали корректировку прогнозов в соответствии с меняющимися условиями. Так, оценка EPS для индекса РТС была снижена на 8,5%, а с конца января ожидания сократились на 40%. Поскольку прогнозы по прибыли снизились, отскок рынка в апреле был вызван исключительно стоимостной переоценкой, в результате форвардный P/E достиг 8,2x (справедливое соотношение), и мы не верим, что в мае рынок достигнет большего, если предположить, что цены на нефть сильно не изменятся. Российские компании начали проводить годовые собрания, где (за некоторыми исключением) акционеры готовы одобрить распределение дивидендов в соответствии с ожиданиями рынка. Примечательно, что негативные изменения в консенсусных ожиданиях рынка также подталкивают дивидендную доходность к снижению, а уровень ожидаемой дивидендной доходности индекса РТС по состоянию на конец апреля опустился до 7,2%. Мы считаем, что финальные выплаты за 2019 год не подвержены риску снижения, но цифры на 2020 год менее определенны и зависят от политики компаний и рыночной конъюнктуры, формирующейся в условиях пандемии", - отмечают эксперты Газпромбанка.