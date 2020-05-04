S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует, поэтому можно ждать, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, несмотря на снижение последних дней, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Индикатор RSI остается выше 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента. В то же время индекс S&P500 не смог закрепиться выше 61,8%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2920. Это указывает на готовность "быков" взять паузу, считает специалист ИК. Следующим уровнем сопротивления выглядит отметка 3000 пунктов, где располагается 200-дневная скользящая средняя. Поддержкой выступает 50-дневная средняя в районе 2760 пунктов.

"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов", - указывает А. Сабитов.