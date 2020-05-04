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04 мая 2020 года 12:51
Снятие ограничений естественным образом оживит экономики стран и увеличит спрос на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Шагам в сторону баланса спроса и предложения на рынке нефти будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий в разных странах, снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Введенные разными странами ограничительные меры продолжают сдерживать потребление нефти и нефтепродуктов. В первую очередь, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, вклад вносит резкое снижение потребления нефти на транспорте, сворачивание авиасообщения. На конец апреля потребление бензина России снизилось на 40%, дизельного топлива на 30-35%. В мире снижение потребления нефти превышает 20 Мб/д, и это создает значительный дисбаланс спроса и предложения. Избыток предложения приводит к ускоренному заполнению нефтехранилищ. В США на прошлой неделе запасы подросли еще на 9 Мб, а за 3 месяца они выросли на 100 Мб и ускоренно приближаются к своим пределам. Недавняя история с отрицательными ценами на майский контракт WTI явственно напоминает о такой угрозе, обращает внимание Н. Подлевских. Теперь в качестве нефтехранилищ широко используются нефтеналивные танкеры и даже железнодорожные цистерны. Некоторые страны, включая Норвегию, уже отреагировали снижением добычи на изменившуюся обстановку. Но происходившее в апреле снижение было пока совершенно недостаточным для достижения баланса, поскольку уменьшение потребления имеет существенно больший масштаб. Так, в США добыча снизилась пока только на 1 Мб/д, в то время как потребление по оценкам похудело на 3-4 Мб/д. Отрицательная динамика буровых работ в США производит очень сильное впечатление, указывает специалист ИК, и дает надежды на то, что добыча и далее будет снижаться. За последние полтора месяца число активных буровых в США снизилось более чем в два раза. Значит, в мае страна будет иметь в два раза меньше новых готовых скважин для добычи нефти. (Имеющийся фонд пробуренных, но незавершенных скважин, здесь может послужить некоторым временным демпфером). "Так что рынок в ближайшие месяцы готовится увидеть дальнейшее снижение добычи в США, тем более что они на G-20 приняли на себя неформальные обязательства по ее сокращению. Напомним, что 5 мая регулирующая добычу комиссия Техаса как раз проведет голосование по вопросу ограничения добычи. Интересным будет узнать выходящие на этой неделе оперативные данные по запасам и добыче. Всего же нефтедобывающие страны запланировали увести с рынка до 15 Мб/д, и главный вклад в это должны внести страны ОПЕК+", - пишет Николай Подлевских. "Реальное выполнение принятых взаимных обязательств стран ОПЕК+ о сокращениях с 1 мая добычи нефти на 9,7 Мб/д станет самой главной интригой начала месяца. Уже через одну две недели будет проясняться то, как будет подправлен баланс спроса-предложения за счет выведения значительной части добычи. Надежды на это не кажутся совсем утопичными. Шагам в сторону баланса будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий. Снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть. Жаль только очень уж медленно идёт процесс и до балансировки ещё очень далеко", - пишет он. Ситуация на других рынках тоже оставляет большой элемент неопределенности. Окончание апреля устами руководства ФРС и ЕЦБ напомнило рынкам о готовности регуляторов к дальнейшим стимулирующим действиям. Так, после заседания ФРС Пауэлл сообщил о готовности к любым необходимым действиям. Он также призвал администрацию к новым фискальным стимулам. По его словам, экономике США может понадобиться дополнительная поддержка "от всех нас". К дополнительным стимулам готовы и в ЕЦБ. Но все же регуляторы соблюдают осторожность и с учетом сильно выросшего фондового рынка пока даже стараются сокращать стимулирующие меры. Межпраздничная неделя для нашего рынка обещает быть не очень активной, отмечает аналитик ИК. Многие будут продолжать отдыхать, а некоторые будут бороться с заболеванием. А вот предстоящие события мировых рынков будут вполне интересными. Начнется неделя с виртуального саммита мировых лидеров под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призванная ускорить разработку вакцины, для остановки пандемии. Чтобы не выбирать между ростом валового внутреннего продукта и здоровьем людей, ВОЗ и лидеры Франции и Германии предложили ускорить разработку вакцины, собрав на эти цели $8 миллиардов. Намеченный на понедельник виртуальный саммит под председательством главы Еврокомиссии призван продвинуть эту инициативу. Эксперт отмечает, что на неделе будут выходить макроэкономические данные по итогам апреля, включая инфляцию и торговый баланс. Будут продолжать поступать данные о беспрецедентном торможении мировой экономики. Особенно интересными будут данные по рынку труда США, включая новые заявки на пособия и общий уровень безработицы. "Закончился мрачный апрель, а число зараженных и смертей в мире продолжает увеличиваться пугающими темпами. Так что, вероятно, только после мая, который может стать по настоящему "черным", об апреле можно будет вспомнить как об еще относительно светлой полосе. И дело здесь не только и не столько в традиционных на рынке настроениях ("май – продай"), но в гораздо большей мере в не желающей пока ослаблять свою хватку мировой пандемии", - пишет Н. Подлевских.
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