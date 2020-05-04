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04 мая 2020 года 12:04

ГПБ пересмотрел состав корзины с лучшими дивидендными историями, включив в нее Энел Россия, Мосбиржу и ОГК-2

Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел ребалансировку своей корзины с лучшими дивидендными историями, сообщается в отчете стратегов банка по рынку акций Ильи Фролова и Эрика де Поя.

"Наша корзина "Лучшие дивидендные акции" за последние четыре недели прибавила 9,6%. Мы немного корректируем ее состав накануне начала периода распределения финальных дивидендов за 2019 год", - пишут эксперты.

Так, из списка лучших дивидендных бумаг были исключены X5, привилегированные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (на фоне ухудшения дивидендных ожиданий) и "Интер РАО" (MOEX: IRAO). В то же время в него вошли "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "Московская биржа" (MOEX: MOEX) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Таким образом, начиная с мая дивидендная корзина представлена акциями "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Мосбиржи", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), "Энел Россия", "ОГК-2", "РусГидро" (MOEX: HYDR), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Юнипро" (MOEX: UPRO) и привилегированными акциями "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

"Средневзвешенная дивидендная доходность корзины по оставшимся выплатам за 2019 год составляет 6,6%, ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год - 8,8%, что на 160 базисных пунктов выше показателя по индексу РТС", - говорится в отчете.

Между тем состав корзины "Наиболее привлекательные акции" от Газпромбанка (лучшие долгосрочные инвестиционные идеи с позиции привлекательного потенциала роста рыночной стоимости бумаги до прогнозного уровня и привлекательной дивидендной доходности) был оставлен без изменения. В нее по-прежнему входят бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), "Яндекса" (MOEX: YNDX), "Магнита" (MOEX: MGNT), "Интер РАО", "ФСК ЕЭС", МТС и привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"За последние четыре недели наша корзина с наиболее привлекательными акциями выросла на 13,9%, немного уступив индексу РТС (рост на 17%). Фактором для временного отставания стал резкий разворот корзины в оборонительную позицию в конце марта и исключение из ее состава акций финансового сектора, которые показали наиболее динамичный рост в апреле. Однако на более отдаленном горизонте наша корзина по-прежнему выглядит более устойчивой и доходной, снизившись всего на 4,2% с начала года по сравнению с падением индекса РТС на 34%", - отмечают стратеги банка.

Ребалансировка корзин проводится на ежемесячной основе.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Московская Биржа,  Энел Россия,  ОГК-2


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